FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) 11'e karşı 1 oyla alındığı açıklandı.

TEK KARŞI OY: 25 BAZ PUAN İNDİRİM TALEBİ

Karara tek itiraz, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'dan geldi. Miran'ın 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığı belirtildi.

EKONOMİK AKTİVİTE GÜÇLÜ, ENFLASYON YÜKSEK

Fed açıklamasında, mevcut verilerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda büyümeye devam ettiğine işaret ettiği vurgulandı. Ancak istihdam artışının düşük seviyede kaldığı ve işsizlik oranının son aylarda sınırlı değişim gösterdiği ifade edildi.

Enflasyonun ise hâlâ hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

ORTA DOĞU VURGUSU: BELİRSİZLİK YÜKSEK

Açıklamada ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekilerek, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin net olmadığı belirtildi. Fed, bu unsurların para politikası kararlarında yakından izleneceğinin sinyalini verdi.

GEÇEN YIL İNDİRİM, BU YIL BEKLE-GÖR

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında faizi sabit tutmuş, yılın son çeyreğinde ise toplam 75 baz puanlık indirime gitmişti. Üst üste gelen üç faiz indiriminin ardından banka, 2026'nın ilk toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmeyerek "bekle-gör" yaklaşımını sürdürdü.