Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İran'a yönelik yürütülen operasyonlar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını belirten Trump, "İran terör devletinin geri kalanını tamamen bitirsek ve 'Boğaz'ın sorumluluğunu bizim değil, onu kullanan ülkelerin üzerine bıraksak ne olur merak ediyorum. Bu hamle, tepkisiz kalan bazı müttefiklerimizi hızla harekete geçirirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında ise "Şunu unutmayın, dışarıdaki tüm o mutlak 'aptallar' için söylüyorum; İran herkes tarafından terörün bir numaralı devlet sponsoru olarak kabul edilmektedir. Onları hızla devre dışı bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.