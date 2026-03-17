Merkez bankaları için faiz haftası

Hürmüz Boğazı, kapalı kalmaya devam ederken İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın bugün 17. günü. Petrol fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak maliyetlerin artması bununla beraber enflasyon riskinin tüm dünya için yeniden gündeme gelmesi endişeye neden oldu. Merkez bankalarının savaş ortamında sıkılaşacağı beklentileri güçlendi.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (FED) için faiz indirim beklentileri yaşanan gelişmelerin ardından ötelendi. FED'in 18 Mart'ta yapacağı toplantısından faizleri sabit bırakması bekleniyor. Analistler FED'in Haziran ayında bekledikleri faiz indirim kararını eylül ayına erteledi. ABD'de petrol fiyatlarının galon başına 3,60 doların üzerine çıktığı öğrenildi. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi ve çekirdek enflasyon verilerinin beklenen düzeye gelmemesi nedeniyle faiz indirimi başka bahara kaldı.

Şubat ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 4,4 olarak kalmaya devam ederken 92 bin iş kaybı yaşandı. ABD ekonomisi şubat ayında yüzde 3'lük bir büyüme kaydetti.

JAPONYA MERKEZ BANKASI SABİT BIRAKACAK

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı 19 Mart Perşembe günü Türkiye saat ile 06:00'da belli olacak. BoJ, Aralık ayında 30 yıl sonra ilk kez faiz artışına giderek faizleri yüzde üzde 0,50'den yüzde 0,75'e yükseltti. Böylelikle Japonya'da faizleri 1995'ten bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı. Ekonomistlere göre banka bu hafta alacağı kararda faizleri sabit bırakacak. Japon yeninin dolar karşısında 159,5 seviyesinde bulunuyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırım ihtimalleri gündeme gelirken, bu ihtimallerin Orta Doğu'daki savaşın gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor. Enerji fiyatlarının yarattığı maliyet baskısı nedeniyle bankasının faizleri sabit tutması bekleniyor.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI

İngiltere Merkez Bankası (BOE) bu hafta faiz kararını açıklayacak bankalar arasında. Citi, İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi'nin bu haftaki toplantısında banka faizini %3,75'te sabit tutmasını bekliyor. Ayrıca, Citi, bankanın nisan ayında faiz indirimlerine gidebileceğine dair tahminini geri çekti. Banka faiz indirimleri için eylül ayına işaret etti.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TCMB, geçtiğimiz hafta Perşembe günü faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. Enerji fiyatlarına vurgu yapılan banka açıklamasında "Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.