Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde

Geçen hafta küresel pay piyasaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve bunun enflasyonist baskıları güçlendirebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izledi. Analistler, gelecek hafta gözlerin jeopolitik gelişmeler ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyonla başlayan haftada, piyasalar hafta ortasında sınırlı bir toparlanma gösterse de bölgedeki çatışmanın uzun sürebileceğine dair kaygılar satıcılı seyrin devam etmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ENERJİ AKIŞI RİSK ALTINDA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Bu durum, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Petrol fiyatları arz endişeleriyle sert yükselirken, küresel enflasyon riskleri de arttı.

AA muhabirine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin devreye alındığını açıklayarak, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık" dedi.

ABD İŞGÜCÜ VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ

ABD'de çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerinde artış gösterirken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 92 bin kişi azalarak işgücü piyasasındaki soğuma eğilimini sürdürdü.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda ise karışık sinyaller dikkat çekti:

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, zayıf gelen istihdam verilerinin karar alma ortamını zorlaştırdığını belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ek ayarlamalar için aciliyet görmediğini ve enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2 hedefine ulaşması için net kanıtlar aradığını ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, zayıf istihdam verilerinin faiz indirimine gerekçe oluşturabileceğini ve iş gücü piyasasının daha fazla destek alabileceğini aktardı.

Para piyasalarında, Fed'in mart ayında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, temmuz toplantısına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor. Temmuz ayı fiyatlamalarında ise faiz indirim olasılığı yüzde 60, sabit bırakılma ihtimali yüzde 40 olarak öne çıkıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yaklaşık 20 baz puan artışla yüzde 4,14 seviyesinde haftayı tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 1,4 yükselerek Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti.

PETROL VE ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksaklıklarıyla petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 24,4 artışla 90 dolara çıkarak Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altının ons fiyatı ise doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleriyle yüzde 1,75 düşüşle 5.170 dolardan haftayı kapattı.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda:

S&P 500: %2,02 düşüş

Nasdaq: %1,27 düşüş

Dow Jones: %3,01 düşüş

Kurumsal tarafta BlackRock, artan para çıkışları nedeniyle özel kredi fonlarından birinde para çekme işlemlerini sınırladı. Şirketin hisseleri cuma günü yüzde 7,1 değer kaybetti.

Ayrıca Fed'in şubat sayısına ilişkin "Bej Kitap" raporunda, 12 Fed bölgesinden 7'sinde ekonomik faaliyetlerin hafif ila orta düzeyde arttığı, 5 bölgede yatay veya düşüş eğiliminde olduğu bildirildi.

AVRUPA BORSALARI VE ECB BEKLENTİLERİ

Avrupa borsaları geçen hafta negatif bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) öncesi enflasyonist baskıların artması, faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nin 2025'in son çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH'si bir önceki çeyreğe göre %0,2 arttı.

Yıllık bazda GSYH artışı %1,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, çatışmanın hızlı sona ermesinin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli ve sınırlı olacağını belirtti. Ancak uzun süren enerji fiyatlarındaki yüksek seyir hem enflasyonu artırabilir hem de ekonomik faaliyetleri zayıflatabilir.

Geçen hafta Avrupa borsalarında haftalık kayıplar:

İngiltere FTSE 100: %5,72

İtalya MIB 30: %6,48

Almanya DAX: %6,53

Fransa CAC 40: %6,84

ASYA PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI

Asya borsalarında da geçen hafta satış baskısı devam etti. Güney Kore, Japonya ve Çin'den gelen ekonomik veriler yakından takip edildi.

Güney Kore Kospi: %10,56 düşüş

Hong Kong Hang Seng: %3,28 düşüş

Japonya Nikkei 225: %5,49 düşüş

Çin Şanghay bileşik: %0,93 düşüş

Çin hükümeti, 2026 büyüme hedefini %4,5–5 aralığında açıkladı. Savunma harcamaları ise %7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarıldı.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÖZLER MERKEZ BAKNASINDA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda %6,74 düşüşle 12.792,81 puandan kapandı.

Gelecek hafta yatırımcılar, TCMB'nin faiz kararı ve ödemeler dengesi verilerini takip edecek. AA Finans'ın beklenti anketine göre, mart ayında TCMB'nin politika faizini %37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Dolar/TL haftayı 44,0770 seviyesinden tamamladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik ve ticari entegrasyonu derinleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı: "AB ile ekonomik ve ticari başlıklarda yürüttüğümüz yakın istişarelerde, ikili entegrasyonumuzu derinleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."