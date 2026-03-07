Dolar savaş gerilimi ile güçlendi! DXY’de 2025’ten bu yana en hızlı haftalık yükseliş

Dolar endeksi, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara başlamasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak riskli varlıklardan likit varlıklara yönelmesi sonucunda geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti.

Haftayı 99 seviyesinden kapatan dolar endeksi, 2025 sonuna göre yüzde 0,7 değer kazandı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMLER VE ENERJİ FİYATLARI

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve Tahran'dan gelen misillemeler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi artırdı. ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar, İran'ın yakın ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla devam etti.

Bu durum petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Dünya genelinde yavaşlama eğiliminde olan enflasyon sürecinin, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle maliyet ve ham madde yönlü baskılarla yeniden hızlanabileceğine dair kaygılar gündeme geldi.

Commerzbank FX ve Emtia Analisti Volkmar Baur, "Piyasa Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını artık fiyatlamış durumda. Fed'in daha az faiz indirimi yapması doları destekleyecektir." dedi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ DOLARI DESTEKLİYOR

Yatırımcıların jeopolitik belirsizlikler nedeniyle likit varlıklara yönelmesi, doların değer kazanmasında temel faktör oldu. Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, "Doların değer kazanmasının temel nedeni güvenli liman talebi" değerlendirmesinde bulundu.

Altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklara talebin azalması da dolara olan ihtiyacı artırdı. Foley, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen doların önemli ölçüde düşmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı belirsizlikleri devam ettiği sürece doların güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, Fed'in faiz indirim beklentilerini ötelerken, majör merkez bankalarının "bekle-gör" politikası izleyeceği tahmin ediliyor.

Baur ayrıca, küresel piyasalarda diğer para birimlerinde de hareketlenmeler gözlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

Avustralya'da iki faiz artışı beklentisi oluştu.

Kanada'da faiz artırım olasılığı yüzde 50 olarak tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 seviyesinde görülüyor.

Analist, küresel ticaret koşulları ve merkez bankalarının politikalarının doların yönü üzerinde daha belirleyici olacağını da ekledi.

KARA BİRLİĞİ SEÇENEĞİ MASADA

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını belirtti. Bu açıklama, jeopolitik risklerin daha da tırmanma ihtimaline işaret ediyor.