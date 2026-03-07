Çin’den altın rezervini 16 aydır artırıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle altın rezervlerini artırmaya devam ediyor.

ALTIN REZERVİNDE ÜST ÜSTE 16 AYLIK YÜKSELİŞ

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, dünyada merkez bankaları altın alımlarını yavaşlattı. Ocak ayında net alımlar, 5 ton olurken, son 12 ayın ortalaması olan 27 tonun oldukça altında kaldı. Bu yavaşlamada, yüksek fiyat oynaklıkları ve tatil sezonunun etkili olsa da Çin bu dönemde altın alımını sürdürdü.

Resmi verilere göre, Çin'in altın stokları Şubat ayında 30 bin ons artış göstererek toplam 74,22 milyon onsa ulaştı. Bu artış, Kasım 2024'te başlayan kesintisiz birikim sürecinin 16. ayına denk geliyor.

WGC Analisti Marissa Salim, "Oynak fiyatlar bazı merkez bankalarını duraklamaya itmiş olsa da dinme belirtisi göstermeyen jeopolitik gerilimlerin 2026 ve sonrasında da altın birikimini canlı tutması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ REZERVLERİ DE YÜKSELİŞTE

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Şubat 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, şubat sonunda önceki aya göre 28,7 milyar dolar artarak 3 trilyon 427 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri, önceki aya kıyasla yüzde 0,85 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, şubatta ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.