Üretici enflasyonu belli oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık 2025'te yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,92, imalatta yüzde 27,1, su temininde yüzde 57,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,69 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,75, Aralık 2024'e göre yüzde 27,67, on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 25,36 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2025'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,92, imalatta yüzde 27,1, su temininde yüzde 57,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,69 artış yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,63, imalatta yüzde 1,05 ve su temininde yüzde 1,27 artış gerçekleşirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 24,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,81, enerjide yüzde 27,06 ve sermaye mallarında yüzde 29,79 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara mallarında yüzde 1,61, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,82 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olurken, enerjide yüzde 3,63 azalış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda metal cevherleri yüzde 87,42, diğer mamul eşyaları yüzde 60,34, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 57,15, tütün ürünleri yüzde 44,37, giyim eşyası yüzde 33,62 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 6 alt sektörde azalış gerçekleşirken, 6 alt sektör daha düşük ve 16 alt sektör daha yüksek artış gösterdi, 1 alt sektörde ise değişim olmadı.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 7,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 1,65 ile kömür ve linyitte görüldü. Buna karşılık, yüzde 10,44 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 6,93 ile metal cevherleri, yüzde 4,67 ile diğer mamul eşyalar, endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.