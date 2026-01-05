Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 11.638,92 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,54 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.638,92 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 78 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 2,53 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 5,49 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 2,69 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor. Yurt içinde ise günün ilk yarısında yatırımcıların odağı enflasyon verilerine çevrildi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Böylece enflasyon yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin ederek, bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceğini öngörmüştü.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.