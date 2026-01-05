Aralık enflasyon oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını bugün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Buna göre, değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşirken aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Enflasyon rakamlarındaki iyileşmeler geçen ay dikkat çekici düzeye ulaştı.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, ulaştırmada %28,44 artış ve konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,99 artış, ulaştırmada %1,03 azalış ve konutta %1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48, ulaştırmada %-0,16 ve konutta %0,24 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.