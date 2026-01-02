Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerini açıkladı.

REZERVLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yılın son haftasında toplam brüt rezervler 1,6 milyar dolar artış göstererek 193,9 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler geçen hafta 67,5 milyar dolar oldu.

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 azalarak 69,22 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3,5 artışla 116,9 milyar ABD dolarına yükseldi.

REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

Merkez Bankası rezervleri Ekim 2025'te görülen 198,4 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Açıklanan son veriler ile rezervler rekor seviyeye yaklaşmış oldu.

TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 azalarak 69,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,5 artarak 116,9 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,3 artarak 7,8 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,4 azalarak 118,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 azalarak 54,7 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artarak 64,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 17,2 milyar ABD doları seviyesindedir.