Fransa imalat sektöründe 3,5 yılın en güçlü toparlanması

Mevsimsellikten arındırılmış HCOB Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 47,8 seviyesinden Aralık'ta 50,7'ye yükseldi. Böylece endeks, Haziran 2022'den bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterirken, üç aylık bozulma süreci sona erdi. PMI'yi oluşturan beş ana alt kalemin tamamı Aralık ayında olumlu yönde katkı sağladı.

Kasım ayında sert daralan üretim hacimleri Aralık'ta neredeyse dengelendi. Üretimdeki toparlanmada, yeni ihracat siparişlerindeki hızlanma belirleyici oldu. Doğu ve Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'nın bazı bölgelerine yapılan satışlarda artış yaşanırken, ihracat talebi yaklaşık dört yılın en güçlü artışını kaydetti. Bu gelişme, yurt içi pazardaki zayıf talebi kısmen dengeledi ve toplam yeni siparişlerdeki düşüş Mayıs 2025'ten bu yana en ılımlı seviyeye geriledi.

İstihdam cephesinde de olumlu bir tablo ortaya çıktı. İmalat sektöründe çalışan sayısı sekiz ayın yedisinde artarken, Aralık ayındaki istihdam artışı Ağustos 2024'ten bu yana en hızlı seviyede gerçekleşti. Buna karşılık firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını azaltmaya devam etti, ancak düşüş hızları yavaşladı.

Girdi maliyetlerindeki artış 14'üncü ayına girerken, enflasyon hızı zayıfladı. Üretici fiyatları ise Ağustos 2025'ten sonra ilk kez yükseldi. Üreticiler, 2026 için büyüme beklentilerini korurken, siyasi belirsizliklerin iyimserliği sınırladığı belirtildi.

Hamburg Commercial Bank ekonomistlerinden Jonas Feldhusen, verilerin 2025'in "beklenenden daha olumlu" kapandığını gösterdiğini belirterek, savunma ve havacılık gibi alanlardan gelebilecek büyük ölçekli ihracat siparişlerinin sektörü destekleyebileceğini söyledi. Ancak Feldhusen, siyasi belirsizliklerin ve zayıf iç talebin 2026 görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini vurguladı.