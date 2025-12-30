Dünyanın en büyük sigorta şirketinden Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyen Türkiye için yabancı kuruluşlar 2026 beklentilerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük sigorta, Avrupa'nın ise en büyük finansal hizmetler şirketi olan Allianz Trade Türkiye için büyüme tahminini açıkladı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

Allianz Trade 2025 yılının son Ekonomik Görünüm Raporu'na göre Türkiye'nin 2026 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. Küresel büyümenin bu yıl yüzde 3 olması bekleyen şirkete göre Türkiye'de iç talep ve ekonomik aktivite canlılığını koruyor.

Allianz Trade'ye göre Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,4, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de ise yüzde 3,8 oranında büyüyecek.

Türkiye'de enflasyonun ise 2025'te yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonun kademeli bir düşüşle 2026'da yüzde 25,1'e ve 2027'de ise yüzde 15,7'ye gerileyecek.

Türkiye için diğer kuruluşların tahminleri şu şekilde:

1) IMF (Uluslararası Para Fonu)

IMF'nin Ekim 2025 raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,7 oranında büyümesi bekleniyor, bu hem önceki tahminlere göre yukarı yönlü revize edildi.

2) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)

OECD'nin tahminine göre Türkiye için 2026 büyüme beklentisi yaklaşık yüzde 3,2 civarında.

3) HSBC

HSBC'nin raporuna göre Türkiye hem 2025 hem de 2026'da yüzde 3,5 civarında büyüyecek.

4) EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)

EBRD, 2025–26 döneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,1–3,5 aralığında büyüyeceğini öngörüyor