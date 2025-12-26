Çin Merkez Bankası, Yuan’da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı

Çin Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Daha proaktif makro politikalar uygulayacağını vurgulayan Çin, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:
-Daha proaktif makro politika uygulayacağız
- Likiditeyi bol tutacağız
- Döviz kurunun oluşumunda piyasanın rolünü güçlendireceğiz
- Finans platformlarının borç risklerinin çözümü için finansal desteği güçlü şekilde artıracağız
- Ekonominin uzun vadeli olumlu temellerinin değişmedi.