Apara Ekonomi Çin Merkez Bankası, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı
Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:42 Son Güncelleme: 26.12.2025 15:51

Çin Merkez Bankası, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı

Çin Merkez Bankası, Yuan’da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı

Çin Merkez Bankası, daha proaktif makro politikalar uygulayacağını vurgulayarak, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Çin Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Daha proaktif makro politikalar uygulayacağını vurgulayan Çin, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-Daha proaktif makro politika uygulayacağız

- Likiditeyi bol tutacağız

- Döviz kurunun oluşumunda piyasanın rolünü güçlendireceğiz

- Finans platformlarının borç risklerinin çözümü için finansal desteği güçlü şekilde artıracağız

- Ekonominin uzun vadeli olumlu temellerinin değişmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin Merkez Bankası, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz