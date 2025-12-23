Merkez Bankası’ndan kredi ve mevduat faizleri analizi

TCMB'nin blog yazısında şunlar denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi, bankaların 1 hafta vadeli borçlanma faizidir. Politika faizinde yapılan değişikliklerin, kredi ve mevduat fiyatlamaları üzerinde etkili olması beklenir. Ancak, bankaların beklentileri, likidite koşulları, makroihtiyati düzenlemeler ve risk algısı bu geçişkenliği etkileyebiliyor. Bu yazıda, TCMB'nin 2025 yılı temmuz ayından itibaren politika faizinde yaptığı indirimlerin mevduat ile çeşitli vadelerde kredi faizlerine ne ölçüde ve nasıl yansıdığını inceliyoruz.

Bankalar için politika faizi, Türk lirası likidite ihtiyacı duyduklarında borçlanabilecekleri faiz oranıdır. Politika faizinden borçlanma imkânı olan bir bankanın politika faizinin çok üzerinde bir mevduat fiyatlaması yapması fonlama maliyetlerini artırır. Politika faizinin belirgin altında fiyatlama yapması durumunda da mevduatında gerileme olabilir. Böylece merkez bankası, politika faiz oranı değişikliği yaparak mevduat faizlerini etkiler.

Merkez bankalarının politika faizinde yaptığı değişiklikler kredi faizlerini, mevduat faizlerinden farklı etkileyebiliyor. Bankalar, oluşan fonlama maliyetlerinin üzerine düzenleme maliyetleri ve kâr beklentilerini ekleyerek kredileri fiyatlıyor. Ayrıca, krediler mevduattan daha uzun vadeli olduğu için enflasyon başta olmak üzere makroekonomik beklentiler ve geri ödenmeme riski de kredi faizlerinde belirleyici oluyor.