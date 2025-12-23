BDDK’dan bankalar ve finansman şirketleri için enflasyon muhasebesi kararı

Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulaması sona erdi. Konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04- 175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

- 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde şirketlerin mali tablolarının gerçeği yansıtması için yapılan bir muhasebe düzeltme yöntemidir.