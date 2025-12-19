Rusya Merkez Bankası’ndan politika faizinde üst üste 5. indirim

Rusya Merkez Bankası, bu cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından beklendiği üzere üst üste beşinci kez beklentilere paralel olarak politika faizini indirdi. Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu 50 baz puan indirimle politika faizini yıllık yüzde 16 seviyesine çekti.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başından bu yana, yani 3 yıl aradan sonra faiz indirimi döngüsüne başlamıştı.

Banka sırasıyla, politika faizini Haziran ayında yüzde 21'den yüzde 20'ye, Temmuz ayında yüzde 18'e, eylül ayında yüzde 17'ye, Ekim ayında ise yüzde 16,5'e düşürdü.