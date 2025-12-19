Japonya’da faiz 30 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü kısa vadeli faiz oranını oybirliğiyle yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e yükseltti. Karar, Ocak ayından bu yana ilk faiz artışı olurken, Japonya'da faizleri 1995'ten bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı.

BOJ açıklamasında, ücret artışlarıyla desteklenen enflasyon görünümü sayesinde yüzde 2'lik hedefe istikrarlı biçimde ulaşılacağına olan güvenin arttığı belirtildi. Banka, "Politika değişikliğinden sonra reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalması ve uyumlu finansal koşulların ekonomik aktiviteyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Merkez bankası, ekonomik ve fiyat görünümünün tahminlerle uyumlu ilerlemesi halinde faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Açıklamada, Japon ekonomisinin bazı zayıflıklara rağmen ılımlı bir toparlanma sergilediği, işgücü piyasasının sıkı kaldığı ve şirket kârlarının genel olarak yüksek seviyelerde seyrettiği ifade edildi.

BOJ, temel enflasyonun ılımlı biçimde yükselmeyi sürdürdüğünü, enflasyon beklentilerinin arttığını ve ücret ile fiyatların birlikte ılımlı yükseldiği mekanizmanın korunmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti. Tüketici enflasyonunun gelecek mali yılın ilk yarısında yüzde 2'nin altına gerileyebileceği, sonrasında yeniden yükselmesinin beklendiği kaydedildi.