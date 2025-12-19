Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 585,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.185 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 9.835 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yatay seyirle 8.148 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 44.411 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 17.136 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede merkez bankaları tarafında BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Böylece banka bu yıl toplamda 100 baz puan gevşemeye gitmiş oldu.

Bankanın politika metninde enflasyonun hala hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde olmasına rağmen kısa vadede hedefe doğru gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

ECB ise 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümünün halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Enerji fiyatlarının azalması nedeniyle enflasyonun kısa vadede yavaşlayabileceğini ifade eden Lagarde, tedarik zincirlerindeki olası sorunların, ücret baskılarının ve aşırı hava olaylarının ise enflasyonu hızlandırabilecek riskler olduğunu aktardı.

Bununla birlikte bugün açıklanan makro ekonomik verilere göre, Almanya'da üretici enflasyonu kasım ayında beklentilere paralel düşüş göstererek, yıllık bazda yüzde 2,3 azalırken, aylık bazda 0,1 artış gösterdi. Ocak ayına ilişkin GfK tüketici güven endeksi ise eksi 26,9 ile beklentilerin altında kaldı.

İngiltere'de kasımda perakende satışlar beklentileri karşılayamayarak aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda 0,6 arttı.

- AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları yenilemeyi kabul etti

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna'nın 2026-2027 için finansman ihtiyacının Rusya'nın dondurulmuş varlıkları yerine 90 milyar avroluk ortak borçlanmayla giderilmesinde anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Bugün, Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil mali ihtiyaçlarını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek." dedi.

AB liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları yenilemeyi de kabul ettiklerini anlatan Costa, Rusya'yı müzakere masasına getirmenin tek yolunun Ukrayna'yı güçlü tutmak olduğunu belirtti.

Analistler, bölgede jeopolitik gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışlarının da takip edileceğini kaydetti.