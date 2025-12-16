Euro bölgesi imalat sektöründe daralma hızlandı

Euro Bölgesi İmalat PMI verileri açıklandı. Avrupa Birliği ve Euro para birimini kullanan ülkelerin imalat üretimini konu alan araştırma sonuçlarına göre Euro Bölgesinde İmalat PMI Aralık'ta yüzde 49,2 oldu.

Euro bölgesinde imalat PMI Kasım'da yüzde 49,6'ydı. Beklentiler ise yüzde 49,9 olarak şekillenmişti.

HİZMET VE BİLEŞİK PMI DE DARALMAYA İŞARET EDİYOR

Bileşik PMI ise yüzde 51.9 olarak gerçekleşti. Kasım'da yüzde 52,8 olan Bileşik PMI verilerinin Aralık'ta yüzde 52,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

Hizmet PMI Aralık'ta yüzde 52,6 oldu. Beklentiler yüzde 53,6'ken, bir önceki ay yüzde 52,8 olmuştu. Beklentilerin altında gerçekleşmesi sektörlerde daralmaya başladığına işaret etti.

PMI NEDİR?

PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerinden alınan anketlerle hesaplanan, ekonomik gidişatı gösteren öncü bir göstergedir. 50'nin üzerindeki değerler büyümeye, 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret eder.