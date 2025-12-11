Kavcıoğlu: Katılım finans yüzde 15 sektör payını yakalayacak

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. Bu yıl 5.'si düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAM BİR ŞEKİLDE DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye'nin finansal mimarisinin yarınını konuşmak için toplandıklarını dile getirerek, sağlam bir finansal mimarinin sürdürülebilir büyümenin zemini olduğunu ifade etti.

Geçmiş yılların küresel ölçekte eş zamanlı sınamalarla şekillendiğini söyleyen Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz bu sürecin omurgası oldu. Güçlü sermaye yapısı, düşük takip oranları ve yüksek likidite, finansal istikrarı sağlam bir şekilde desteklemeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Kavcıoğlu, dünya finansının köklü bir dönüşüm içinde olduğunu, bu durumun yeni zorluklar doğurduğunu, ancak aynı zamanda verimlilik, kapsayıcılık ve sermayenin reel sektöre daha etkin akışı açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

BDDK olarak dönüşümü izleyen değil, yön veren bir kurum olma hedefiyle, küresel standartlarla uyumlu, öngörülebilir ve etkin bir düzenleme-denetim çerçevesi sunduklarını belirten Kavcıoğlu, "Bu yaklaşım, uluslararası entegrasyonu güçlendirirken sektörün rekabetçiliğine ve risk yönetimi kapasitesine doğrudan katkı sağlamaktadır." dedi.

"DİJİTAL FİNANS, SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS VE KATILIM FİNANS EKOSİSTEMLERİNİ BİRLİKTE ELE ALIYORUZ"

Şahap Kavcıoğlu, 2025-2028 Stratejik Planlarını kamuoyuyla paylaştıklarını, planın üç temel eksene dayandığını dile getirerek, "Bunlar, finansal piyasalarda güven ve istikrarın güçlendirilmesi, rekabeti ve verimliliği gözeten, kapsayan bir gelişim çizgisinin sürdürülmesi, düzenleme-denetim süreçlerini daha etkili kılacak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi." ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda attıkları adımlara değinen Kavcıoğlu, dijital finans, sürdürülebilir finans ve katılım finansı ekosistemlerini birlikte ele aldıklarını, bireysel bankacılıkta şeffaflığı ve analiz kapasitesini yükselttiklerini belirtti.

Kavcıoğlu, risk temelli denetimi güçlendirirken, açık bankacılık ve servis modeli bankacılığına uyumu, iş sürekliliğini ve iklim risklerine yönelik stres testlerini somut hedeflerle takip ettiklerini bildirdi. Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, 2020'de kurulan ve ülkemizin ilk yerli ve milli derecelendirme kuruluşu olan JCR Avrasya Derecelendirme'nin Risk Merkezi entegrasyonu ve derecelendirme notlarının bankalar nezdinde SYR hesaplamalarında kullanılabilmesinin, Basel uyumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu da belirtmek isterim. Bu mekanizma sayesinde kurumsal firmaların risk ağırlıklarının temel yaklaşımların ötesinde daha duyarlı ve firma özelinde ölçülebilmesine, sektör genelinde risk ağırlıklı varlıkların standart, şeffaf ve uluslararası uyumlu biçimde hesaplanmasına imkan sağlamaktadır."

Şahap Kavcıoğlu, dijitalleşmenin önemine dikkati çekerek, iş yapış kültürünün omurgası haline geldiğini dile getirdi.

"KATILIM FİNANSIN YÜZDE 15 SEKTÖR PAYI HEDEFİNİ YAKALAYACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

BDDK Başkanı Kavcıoğlu, katılım finans kuruluşlarının da sistemlerinin tamamlayıcı ve stratejik bir unsuru olduğunu belirterek, kurumsal kapasitenin gelişmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve ekosistemin büyümesi için son dönemde önemli adımlar attıklarını söyledi.

Merkezi danışma yapısı, ilkeleri netleştiren düzenlemeler ve yönetişimi güçlendiren çerçevelerle hem uluslararası yaklaşımlara uyum sağlayan hem yerli ilkeleri gözeten bir yapı kurduklarını dile getiren Kavcıoğlu, sadece bankacılık değil bankacılık dışı finans sektörü için de katılım esaslı faaliyetlerin önünü açtıklarını ifade etti.

Kavcıoğlu, "Bu kapsamda katılım esaslı finansman kuruluşlarına izin vermeye başladık. Diğer taraftan tasarruf finansman şirketlerini katılım bankaları ile entegre ederek hem sektöre sinerji kazandırmayı hem de katılım finans ekosistemini büyütmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla birlikte katılım finansın yüzde 15 sektör payı hedefini yakalayacağını, ekosistemin olgunlaşması ve entegrasyon ile nihai adımda yüzde 25 hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.