ABD’deki Türkiye yatırım fonuna son 2,5 yılın en büyük girişi

Türk borsa yatırım fonuna 2023'ten beri en büyük haftalık giriş yaşandı.

Yatırımcılar, iShares MSCI Türkiye ETF'sinde 22 milyon dolarlık alım yaparken, bu Haziran 2023'ten bu yana en büyük haftalık giriş olarak kayıtlara geçti.

Enflasyonun yüzde 1'i altında gerçekleşmesinin ardından yaşanan gelişme, Merkez Bankası'nın beklenenden daha büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı.

MSCI Türkiye Endeksi Aralık ayında yüzde 2,9 artarak, bu dönemde yüzde 0,9 yükselen MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ni geride bıraktı.