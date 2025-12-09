ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi

S&P Global Enerji'nin çatısı altındaki Platts 8 Aralık itibarıyla ABD'de benzin fiyatlarındaki son duruma ilişkin rapor yayımladı.

Verilere göre, 8 Aralık itibarıyla ABD Körfez Kıyısı referans kurşunsuz 87 (M sınıfı) benzin fiyatı galon başına 4,60 sent düşerek 1,8056 dolara geriledi. Bu seviye, 4 Aralık'ta görülen ve yaklaşık iki yılın en düşük fiyatı olan 1,7921 dolar seviyesine oldukça yakın bir değer olarak kaydedildi.

Benzinin diğer türlerinden olan CBOB 87 (A sınıfı) türü için de benzer bir gerileme tespit edildi. Aynı tarih itibarıyla Körfez Kıyısı'nda bu türün nakit fiyatı galon başına 1,6741 dolara gerileyerek yaklaşık beş yılın en düşük seviyeleri arasında yer aldı.