Ticaret Bakanlığı açıkladı: 19 serbest bölgede ihracat yüzde 2,7 arttı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 serbest bölgeden yapılan ihracat kasım ayında yüzde 2,7 artışla 916 milyon dolara, ocak-kasım 2025 arası ilk on bir ayda ise yüzde 4,6 artışla 11,3 milyar dolara yükselmiştir.

