Bakır rekor üstüne rekor kırıyor

Bakır fiyatlarında yeni rekorlar yaşanmaya devam ediyor.

Bakırın tonu, bu hafta başında kırdığı rekoru aşarak yaklaşık yüzde 1,9 artışla 11 bin 662 dolara ulaştı.

HEDEFTE 13 BİN DOLAR VR

Citi analistleri tarafından yayınlanan nota göre bakırın, diğer bölgelerde açığa neden olan ABD'deki stok artışının ardından, temel senaryoda ikinci çeyrekte ortalama 13 bin dolar/tondan işlem görmesi bekleniyor.

Son haftalardaki ralli, gelecek yıl uygulanması beklenen ithalat tarifeleri nedeniyle metalin Amerika'ya akışının artması ve bunun yanında diğer önemli depolama bölgelerinde stokların tükenme endişeleriyle hızlandı.

Analistler, Avrupa'da yeniden silahlanma ve enerji dönüşümünün yanı sıra ABD'deki düşük faiz ortamı ve mali genişlemenin büyümeyi desteklemesiyle gelecek yıl küresel nihai tüketimin yüzde 2,5 artmasını öngörüyor.