ABD işgücü piyasası zayıflama sinyalleri veriyor

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından yayınlanan analizde işten çıkarmalardaki kalıcı artışın özellikle endişe verici olduğunu, çünkü işe alım oranlarının düşük seyretmesi nedeniyle işsizlerin iş bulmasının her zamankinden daha zorlaştığını ifade edildi.

Goldman Sachs, mevcut verilerin işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâdan kaynaklandığını kanıtlamadığını belirtti. S&P 500 şirketlerinin yalnızca küçük bir kısmı, büyük çaplı işten çıkarmaları doğrudan yapay zekâ ile ilişkilendirdi.

Çoğu şirket operasyonların yeniden yapılandırılması ve verimlilik artışı gerekçelerine işaret etti.