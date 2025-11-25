Morgan Stanley Dolar/Yen beklentisini açıkladı

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley Yen/Dolar'a yönelik yeni beklentisini açıkladı. Banka stratejistlerine göre, ABD ekonomisindeki yavaşla ve Fed'in art arda faiz indirimleriyle, yen önümüzdeki aylarda dolara karşı yaklaşık yüzde 10 değer kazanabilir.

YEN GERÇEK DEĞERİNDEN KOPUK

Stratejist Matthew Hornbach ve ekibinin notuna göre, dolar/yen kuru şu anda "gerçek değerinden kopmuş" durumda. Bu ilişkinin normale dönmesi halinde, ABD tahvil getirilerindeki düşüşün gerçek değeri aşağı çekmesiyle birlikte paritenin 2026'nın ilk çeyreğinde gerilemesi bekleniyor.

Stratejistler ayrıca "Japonya'nın maliye politikasının şu anda özellikle genişleyici olmadığını" belirtiyor ve ABD ekonomisinin toparlanmasıyla birlikte gelecek yılın ikinci yarısında carry trade talebinin canlanması sonucu yen üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşmasını bekliyor.

ZAYIFLIĞA RAĞMEN DEĞER KAZANACAK

Yene yönelik bu olumlu beklenti, para biriminin son dönemdeki zayıflığına rağmen geliyor. Yen, Başbakan Sanae Takaichi'nin harcama planlarının Japonya'nın mali sağlığını kötüleştireceği yönündeki endişeler ve Japonya Merkez Bankası'nın yakın vadeli bir faiz artışı yapacağına dair beklentilerin azalması nedeniyle bu çeyrekte dolar karşısında yüzde 5,6 değer kaybetti. Böylece yen, G-10 para birimleri arasında en kötü performansı gösterdi.

Morgan Stanley, dolar/yen paritesinin 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 140 seviyesine düşmesini, yıl sonunda ise yeniden 147 seviyesine yükselmesini öngörüyor.