New York’tan Avrupa’ya Tatlı Bir Yolculuk: Mehmet Dinçerler ile Magnolia Bakery Avrupa’ya Açılıyor

Amerikan pastane kültürünü Türkiye'ye taşıyan Magnolia Bakery'nin İstanbul'daki ilk şubesi, Vadistanbul'da kapılarını açarak büyük ilgi görmüştü. Açılış davetlerinde markanın Türkiye yatırımcıları Mehmet Dinçerler ve Tuğba Dinçerler Uçar, "Türkiye'deki başarının Avrupa'ya taşınacağını" vurgulamıştı.

Aradan geçen sürede marka, güçlü iş ortaklıkları ve artan marka bilinirliğiyle Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı.

İSTANBUL'DAN AVRUPA'YA: MEHMET DİNÇERLER'İN MAGNOLİA BAKERY YATIRIMI

Dinçerler, yatırımın ilk yıllarında yaptığı açıklamalarda Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da büyüme planlarını duyurmuştu. Bugün bu planların somut adımlara dönüştüğü konuşuluyor.

Markanın Avrupa operasyonlarının genişlemesi, Türkiye'nin bir merkez üssü rolü üstlenmesini de beraberinde getirebilir. Mehmet Dinçerler'in vizyonu, Magnolia Bakery'nin New York'taki efsanevi pastane deneyimini sadece İstanbul'da değil, Avrupa'nın farklı şehirlerinde de aynı kalite ve standartla sunmak.

Bu strateji, Türkiye'nin gastronomi sektöründe küresel markalar için bir çıkış noktası haline gelmesinde de önemli bir örnek teşkil ediyor.

"İLK ADIMI İSTANBUL ATTI"

Açılış döneminde Türkiye'ye gelen Magnolia Bakery Franchise Operasyonları Başkan Yardımcısı Erick Larios da İstanbul'un markanın Avrupa pazarına açılımındaki stratejik önemini vurgulamıştı. Larios, "Avrupa'daki ilk şubenin İstanbul'da açılması tesadüf değil, bu şehir markamız için bir köprü niteliğinde" demişti.

Bugün geldiğimiz noktada bu köprünün daha da genişleyeceği, Magnolia Bakery'nin Avrupa'daki gastronomi sahnesine güçlü bir giriş yapacağı öngörülüyor.

