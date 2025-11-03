TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2.55 oldu.

Ekim ayında TÜFE'deki değişimler şöyle gerçekleşti: bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış kaydedildi.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekim ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,34 yönündeydi.

KONUTTA ARTIŞ YILLIK YÜZDE 50

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada y��zde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE (B) VERİLERİ



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de (Özel Kapsamlı TÜFE-B) yıllık artış %32,52, aylık artış ise %2,43 olarak kaydedildi.



TÜİK verilerine göre, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 118'inde artış, 18'inde düşüş, 7'sinde ise değişim olmadığı görüldü.