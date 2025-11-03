Kasım 2025 kira zam oranı belli oldu!

Kasım 2025 kira zam oranı kiracılar ve ev sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni kira zammı 12 aylık TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla kiralara uygulanacak oran da belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Ekim ayında kira zamlarına uygulanacak oran yüzde 38,36 oldu. Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı kasım enflasyon rakamının açıklanmasıyla yeniden belirlendi. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti. Böylelikle kasım ayında kiralara uygulanacak kira zam tavanı yüzde 37,15 oldu.

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

Eylül: 39,62

Ekim: 38,36

Kasım:37,15

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: 37,15

2025 Kira Artış Tutarı: 11.145

2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 41.145