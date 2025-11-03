İSO Türkiye İmalat PMI ekimde 46,5 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ekim 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 46,7 olan manşet PMI ekimde hafif bir düşüşle 46,5'e gerileyerek son 3 ayın en düşük değerini aldı.

Böylelikle endeks, imalat sanayi sektörünün faaliyet koşullarında bozulmanın devam ettiği yönünde sinyal verdi. Üretimde yavaşlama eğilimi 19. aya ulaştı ve düşüş eylül ayına kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşti. Anket katılımcılarının geri bildirimleri, müşteri talebinde zayıflamaya ve buna bağlı olarak da yeni siparişlerde yavaşlamaya işaret etti.

Yeni siparişlerdeki gerileme nispeten hafiflemekle beraber ekim ayında da sürdü. Zayıflama iç talepte olduğu gibi ihracat pazarlarında da gözlendi ve böylece yurt dışından alınan yeni siparişler de ekimde yavaşlama sergiledi.

Yeni siparişlerin azalmasıyla birlikte, imalatçılar ayrılan personelin yerine işe alım yapma ve ek girdi satın alma konusunda isteksiz davrandı. Bunun sonucu olarak, istihdam, satın alma faaliyetleri ve girdi stokları azalma kaydetti. Girdi talebindeki düşüş, bazı firmalarda tedarikçilerin teslimatlarını hızlandırabilmelerini sağladı.

Teslimat süreleri hafif kısaldı ve böylece tedarikçi performansı iki aylık bozulmanın ardından iyileşme gösterdi.

Türk lirasındaki değer kaybının ham madde fiyatları üzerindeki baskıyı artırmasına bağlı olarak girdi maliyetleri ekim ayında keskin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, enflasyon eylül ayına kıyasla hafif ivme kaybetti. Benzer şekilde nihai ürün fiyatlarındaki artış hız kesmekle beraber yine güçlü düzeyde gerçekleşti.

MALİYET BASKILARI TÜM SEKTÖRLERDE ÜRÜN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Ekim 2025 raporu, son 4 ayda ilk kez olmak üzere, anket kapsamında izlenen 10 sektörün tamamında üretimin yavaşladığını gösterdi.

Bu durum, sektörlerin çoğunluğunda yeni siparişlerin zayıf seyretmesinden kaynaklanırken istihdamda da genellikle düşüş görüldü. Maliyet baskılarının gücünü koruması, tüm sektörlerde ürün fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

En keskin üretim daralması kara ve deniz taşıtlarında kaydedildi. Yeni siparişlerde ise 10 sektörden yalnızca birinde görülen genişleme sayesinde kısmen daha pozitif bir görünüm ortaya çıktı.

Gıda ürünlerinde yeni siparişler üst üste 3. ay arttı ancak bu artış ılımlı düzeyde gerçekleşti. En sert düşüş ise ağaç ve kağıt ürünlerinde yaşandı. Yeni ihracat siparişlerinde ise en belirgin yavaşlama tekstil ürünlerinde gerçekleşti. Burada da 10 sektörden 9'u daralma bölgesinde yer alırken söz konusu eğilimin tek istisnası, yurt dışından alınan yeni sipariş hacminin yatay seyrettiği gıda ürünleri sektörü oldu.

Türk imalat sektörlerinin çoğunluğu yılın son çeyreğine istihdam azaltma eğilimiyle girdi. Elektrikli ve elektronik ürünler ile ana metaller olmak üzere yalnızca iki sektörde çalışan sayıları artış kaydetti.

Sektörlerin büyük bölümünde satın alma faaliyetleri de yavaşladı. Sadece gıda ürünlerinde yeni siparişlerin artmasıyla birlikte girdi alımlarının yükseldiği görüldü.

Girdi talebindeki zayıflık, anket kapsamında izlenen sektörlerin yarısında tedarikçilerin teslimat sürelerinin kısalmasına yol açtı. Tedarikçi performansında en belirgin iyileşme kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe gözlendi.

Girdi maliyetleri, takip edilen 10 sektörün tamamında keskin bir şekilde artmaya devam etti. En hızlı yükseliş makine ve metal ürünlerinde, en düşük enflasyon ise giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi.

Ekim ayında girdi maliyetlerindeki belirgin artışa bağlı olarak nihai ürün fiyatları da genel olarak yükseltildi. Talepteki düşüşün hız kestiği tekstil sektörünün de artış yapmasıyla birlikte, son 8 aydır ilk kez, on sektörün tamamı satış fiyatlarını yükseltmiş oldu. En yüksek enflasyon, birbiriyle aynı oranda olmak üzere gıda ürünleri ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün ekim ayında yine durağan talep koşullarıyla karşı karşıya kaldığını ve bu durum üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetlerinde yavaşlamaya yol açtığını belirtti.