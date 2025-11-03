Fitch Ratings Türk bankaları için 2026 beklentisini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa ve uzun vadeli dış borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DIŞ BORÇ 2026'DAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK

Fitch'in raporuna göre, Türk bankaların dış borcu 2025'in ilk yarısında 160 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli dış borç 102 milyar dolarda sabit kaldı. Fitch, Türk bankalarının kısa vadeli yüksek seyreden dış borcunun, daha uzun vadeli ihraçlarla birlikte 2026'dan itibaren düşüşe geçeceğini belirtti.

Raporda para politikasının sürekli sıkı tutulması ve yatırımcı güveninin iyileşmesi ile refinansman riskleri azalsa da, politika sinyallerine ve iç politikaya duyarlılığın hala yüksek seviyede olduğu vurgulandı.

"DOLAR ZİRVE SEVİYELERİN ALTINDA"

Raporda Mart ayından sonra döviz talebinin artması ve kur korumalı mevduatların aşamalı olarak kaldırılmasıyla dolarizasyonun yükseldiği, ancak "tarihi zirvelerin altında kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada "Yüksek dış finansman ve dolarizasyon nedeniyle, herhangi bir politika değişikliği istikrar risklerini, döviz talebini ve likidite baskılarını yeniden alevlendirebilir, ancak bu Fitch'in temel senaryosu değil" ifadelerine de yer verildi.