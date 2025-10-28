ABD ve Japonya işbirliği anlaşması imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin madencilik ve işleme yoluyla tedarikinin güvence altına alınması için bir çerçeve anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Trump'ın Asya ziyareti kapsamında Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalandı.

ABD ve Japonya, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri için çeşitlendirilmiş, likit ve adil pazarların gelişimini hızlandırmak amacıyla ekonomi politikası araçları ve koordineli yatırım kullanarak işbirliği yapmayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında ABD ve Japonya, kritik mineraller için izin süreçlerini kolaylaştırmayı, piyasa dışı politikalara ve haksız ticaret uygulamalarına karşı harekete geçmeyi kabul etti. Her iki ülke karşılıklı tamamlayıcı bir stoklama düzenlemesi değerlendirecek ve tedarik zinciri güvenliğini sağlamak için diğer uluslararası ortaklarla işbirliği yapacak.