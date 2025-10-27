Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 29 aydır tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 oldu. Gelen verilere yönelik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizliğin 29 aydır tek hanede olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Işıkhan şunları kaydetti:

Orta Vadeli Programımız (OVP) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle işsizlik oranı, 29 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor.

İşsizlik oranı Eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kadınlarda işsizlik oranı uyguladığımız İş Pozitif ve Women Up gibi projelerin etkisiyle Eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalarak %11,1'e geriledi.

Gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürüttüğümüz projelerin ve destek mekanizmalarının da olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan azalarak %14,9'a geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise %48,9 oldu. İşgücümüz 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %53,5 olarak gerçekleşti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz.