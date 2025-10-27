Avro Bölgesi’nde şirketlere verilen krediler eylülde yavaşladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Eylül 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda ağustosta yüzde 3 büyüyen şirket kredileri, eylülde yüzde 2,9 artış kaydetti.

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. Ağustosta söz konusu krediler yüzde 2,5 artmıştı.

Eylülde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,8 artışla analistlerin beklentisini karşıladı. M3 para arzında ağustosta yüzde 2,9 artış görülmüştü.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon eylülde 2,2'ye yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.