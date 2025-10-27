Almanya’da iş dünyasının güveni ekimde arttı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 87,7 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 88,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin ekimde 88 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 89,8'den 91,8 puana yükselirken Mevcut Durum Endeksi 85,7'den 85,3'e indi.

Ifo'nun açıklamasında, "Alman şirketleri arasında güven algısı iyileşti. Bu durum, önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerin iyileşmesinden kaynaklandı. Bununla birlikte, şirketler mevcut iş durumlarını biraz daha az olumlu olarak değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler, Alman ekonomisinde gelecek yıl toparlanma umudunu sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEKTE ZORLANIYOR

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilir. Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti.

Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3 ve 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.