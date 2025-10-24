Türkiye’nin kredi risk primi son bir ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin kredi risk primi düşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi öğle saatlerinde yüzde 3,93 değer kazanarak 11.025,33 puana çıktı.

BİST100'ün yanı sıra Nisan 2025'te 380 baz puana çıkarak 2.5 yılın zirvesini gören Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 17 puan düşüşle 250 puan seviyesine indi.

Böylelikle son bir aylık en düşük seviye görülmüş oldu.

CDS son olarak 18 Eylül tarihinde 237,5 baz puana gerilemiş ve böylelikle Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.