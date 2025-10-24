Trump, Kanada ile tüm ticaret müzakerelerine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ontario hükümetinin Ronald Reagan'ın gümrük tarifelerini eleştirdiği bir reklamı yayınlamasını gerekçe göstererek, Kanada ile tüm ticaret müzakerelerini sonlandırdığını açıkladı.

Trump,TruthSocial'dan yaptığı açıklamada , "Bu çirkin davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret müzakereleri işbu şekilde sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'nın "bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını" ve reklamın, mahkemelerin tarifelerin yasallığını değerlendirmesine müdahale etmek amacı taşıdığını iddia etti.

Söz konusu reklam, Reagan'ın 1987'deki bir radyo konuşmasından alınan ses kaydını kullanıyor ve eski başkanın, tarifelerin "uzun vadede her Amerikalı işçiye ve tüketiciye zarar verdiğini" söylediği bölüme yer veriyor.