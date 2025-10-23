Trump yönetimi Çin’e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı geniş bir kritik yazılım yelpazesinin satın alınmasını yasaklayacak ihracat kısıtlamaları tartıştığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "her şeyin masada olduğunu" ve olası ihracat kontrollerinin muhtemelen G-7 müttefikleriyle koordinasyon içinde olacağını söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, Trump yönetimi Pekin'in son nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarına misilleme olarak dizüstü bilgisayarlardan jet motorlarına kadar Çin'e yazılım destekli ihracatların baş döndürücü bir dizisini kısıtlama planı değerlendiriyor.

Plan masadaki tek seçenek olmamakla birlikte, Trump'ın bu ayın başlarında ABD yazılımı içeren veya ABD yazılımı kullanılarak üretilen ürünlerin küresel sevkiyatlarını kısıtlayarak Çin'e "kritik yazılım" ihracatını yasaklama tehdidini gerçekleştirecek.

Trump, 10 Ekim'de bir sosyal medya gönderisinde, Çin'in ABD'ye yönelik sevkiyatlarına yüzde 100 ek tarife ve "herhangi ve tüm kritik yazılım" üzerinde yeni ihracat kontrolleri uygulayacağını söylemişti.

Kaynaklar, detayları ilk kez bildirilen önlemin ilerlemeyebileceğini belirtti.