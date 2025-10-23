ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı

Capital Economics'in tahminlerine göre, ABD'nin uygulamaya koyduu tarifeler bu yıl şu ana kadar Çin'in GSYH'sına yüzde 0,3'lük bir darbe indirmiş durumda.

Capital Economics ekonomisti Julian Evans-Pritchard bir notta, Çin'in ihracat büyümesinin herhangi bir tarife şoku olmasa bile bu yıl yüzde 6 civarına yavaşlayacağını belirtti.

Ekonomist, ABD tarifelerinin bu yıl şu ana kadar Çin'in ihracat büyümesini yaklaşık 2 puan düşürdüğünü tahmin ediyor. Buna ek olarak, yuan ticaret ağırlıklı bazda yüzde 4 değer kaybetmemiş olsaydı, maliyetin daha büyük olabileceğini ifade etti.

Evans-Pritchard, "Küresel ticaret akışları ABD tarifelerine oldukça uyarlanabilir olduğunu kanıtlıyor, etkilerini en aza indirmek için bükülüp bozuluyor" dedi.

Bununla birlikte, tarifelerin yine de Çinli ihracatçıların diğer yerlerdeki ihracatçılara kıyasla konumunu zayıflatan bir miktar sürtünme getirdiğini ekledi.