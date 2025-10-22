Çin Ticaret Bakanı AB ile acil görüşme için Brüksel’e davet edildi

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Brüksel'e yapılan "acil" daveti kabul ettiğini açıkladı.

Sefcovic'in verdiği bilgiye göre görüşmede, Çin'in nadir toprak elementi ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve Hollanda merkezli çip üreticisi Nexperia'nın durumu ele alınacak.

AB, Çin'in nadir toprak elementleri ve mıknatıslar için bu ay başında genişlettiği ihracat kısıtlamalarını gevşetmesini istiyor.

Getirilen ihracat kısıtlamalarını "haksız ve zararlı" olarak nitelendiren Sefcovic, dün Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile "neredeyse iki saat" görüştüğünü ve Çinli yetkilinin Belçika başkentinde yapılacak görüşmeleri kabul ettiğini belirtti. Sefcovic, "Bu görüşmenin sonunda Çinli yetkilileri önümüzdeki günlerde acil çözümler bulmak üzere Brüksel'e davet ettim. Bakan Wang Wentao bu daveti kabul etti" diye konuştu.

Nexperia konusunda Sefcovic, Wang ile görüşmesinden önce Hollanda yetkilileriyle konuştuğunu ve her iki tarafın da "durumu tırmandırmama ve tedarik zincirlerini restore edecek, çok ihtiyaç duyulan kesinliği sağlayacak ve dünya genelinde üretim durmasını önleyecek pratik bir anlaşma üzerinde çalışma niyetlerinden" emin olduğunu ifade etti.