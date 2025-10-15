Apara Ekonomi Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,6 arttı
Hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı.

