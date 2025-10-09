IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed'in bu yıl faiz oranlarını daha da düşürebileceğini ancak yavaşlayan büyüme beklentileri ile durgunlaşan enflasyon düşüşü arasında dikkatli bir ayarlama yapması gerektiğini söyledi.

Georgieva, ABD ekonomisinin dirençli olduğunu ve yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesiyle beklentilerin çoğunu aştığını, işe alımların o kadar güçlü olmadığına dair işaretlere rağmen tüketici talebinin hala güçlü olduğunu belirtti.

"Çok net olmayan bir tablo var" diyen Georgieva, "Bu ortamda, enflasyonun düşüşü durduğu ama ekonominin de biraz yumuşayabileceği göz önüne alındığında, Fed'in doğru kararı vermesi çok önemli" dedi.

Georgieva, IMF'nin ortaya çıkan verileri yakından izlediğini, hizmet enflasyonu COVID öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 1 üzerinde sabitlenmişken daha yüksek tarife maliyetlerinin daha fazla yansımasıyla birleşirse ABD enflasyon görünümünün "biraz daha endişe verici" hale geleceğini söyledi.

Georgieva, tüketicilerin henüz ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek tarifeler uygulamasının tüm etkisini hissetmediğini, çünkü şirketlerin gümrük vergileri artırılmadan önce stok oluşturduğunu ve bazı şirketlerin geniş kar marjlarıyla maliyeti üstlendiğini belirtti.

Ticaret ağırlıklı tarife oranının şu anda Nisan'da beklenen yüzde 23'ün altında yüzde 17,5 civarında olduğunu, ancak fiil tarife oranının şimdilik yüzde 10'un altında kaldığını söyledi.

Georgieva, tarife oranlarının hala dalgalanması ve bazı şirketlerin tarifelerin tam etkisini tüketicilere yansıtmaktan kaçınmak için daha az kar tamponu olması nedeniyle bunun sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.