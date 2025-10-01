ABD’de özel sektör istihdamı eylülde azaldı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylül ayında 32 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentileri özel sektör istihdamının bu dönemde 52 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamına ilişkin ağustos ayı verisi de 54 bin kişilik artıştan 3 bin kişilik azalışa revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 40 bin ve orta ölçekli işletmelerde 20 bin azalırken büyük ölçekli işletmelerde 33 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 28 bin, üretim sektöründe 3 bin kişilik azalış kaydetti.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylülde yıllık ücret yüzde 4,5 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekte görülen güçlü ekonomik büyümeye rağmen bu ay açıklanan verilerin ABD'li işverenlerin istihdam konusunda temkinli davrandığına dair iş gücü piyasasındaki gözlemleri doğruladığını ifade etti.