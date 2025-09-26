Cook, Yüksek Mahkeme’den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, Yüksek Mahkeme'den, Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz ederken, Fed yönetim kurulundan derhal çıkarılmasını engellemesini istedi.

Alt mahkemeler şu ana kadar Cook'u görevinde tuttu ve yönetimin, Cook'un Fed'in Eylül ayında yapılacak politika toplantısına katılmasını engelleme girişimini reddetti.

Başsavcı John Sauer, Trump'ın Cook'un atanmasından önce sahte mortgage belgeleri sunduğu iddialarına dayanarak onu görevden alma yetkisine sahip olduğunu savunarak Yüksek Mahkeme'ye acil müdahale talebinde bulundu. Cook herhangi bir suçu reddetti ve herhangi bir suçla itham edilmedi.

Cook, hukuki savunmasında, kanıtlanmamış kişisel iddialara dayalı olarak görevden alınmasının Fed'in bağımsızlığını tehlikeli bir şekilde zedeleyeceğini savundu. Avukatları, "Başkanın Cook'u görevden alma yetkisi üzerinde anlamlı bir denetim olmalı" diye yazdı. "Aksi takdirde, herhangi bir başkan, ne kadar hatalı olursa olsun, herhangi bir suçlamaya dayalı olarak herhangi bir üyeyi görevden alabilir."

Eski Fed başkanları ve muhafazakar avukat Paul Clement tarafından desteklenen dilekçe, Cook'un görevden alınmasının ABD merkez bankacıl��ğı ve ekonomik istikrar için gerekli olan siyasi tarafsızlığı tehdit edeceği uyarısında bulunuyor. Fed'in bir sonraki toplantısı 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.