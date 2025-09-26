Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), eylül ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, ağustosta 93,8 puan olan İstihdam Barometresi'nin, bu ay 92,5 puana inerek, Kovid-19 salgınının yaşandığı Haziran 2020'den bu yana en düşük puana gerilediği belirtildi.

Açıklamada, "Almanya'daki şirketler giderek daha az personelle idare etmeyi planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Ifo'ya göre, sanayinin istihdam barometresi düştü. Özellikle otomotiv ve makine mühendisliği sektörleri daha az personel planlıyor. Hizmet sektöründe barometre belirgin bir düşüş gösterirken, taşımacılık ve lojistik sektöründeki bazı şirketler işten çıkarma duyurusu yaptı.

Durgunluğa rağmen, inşaat sektöründe büyük bir işten çıkarma dalgasına dair herhangi bir işaret olmazken, şirketler personellerini ellerinde tutmaya çalışıyor.

ŞİRKETLER FRENE BASIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "İşgücü piyasası hala durgun. Ekonomide toparlanma şimdilik gerçekleşmediği için birçok şirket personel sayılarını frenliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşten çıkarmaların genellikle kademeli olarak gerçekleştiğini ve boş pozisyonların doldurulamadığını belirten Wohlrabe, "Şu anda büyük işten çıkarma dalgaları görmüyoruz." ifadesini kullandı.

YAPISAL REFORMLAR YAPILMADAN GERÇEK BİR EKONOMİK TOPARLANMA OLMAYACAK

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, 6 aylık art arda artışın ardından eylülde beklenmedik şekilde azaldı. Ülkede geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi.

Ifo'ya göre, Alman ekonomisi şu anda ivme kaybetmiş durumda ve ülkede yapısal reformlar yapılmadan gerçek bir ekonomik toparlanma olmayacak.

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.