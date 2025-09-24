Kanada Başbakanı Carney Çin Başbakanı Li ile görüştü

Kanada Başbakanı Mark Carney, New York'ta Çin Başbakanı Li Qiang ile çelik gümrük vergileri de dahil olmak üzere bir dizi ticaret konusuna odaklanan "çok yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdi.

Carney, diyaloğu sürdürmek için "uygun bir zamanda" Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini belirtti.

Carney, gazetecilere, Başbakan Li ve Çinli meslektaşlarıyla, kısmen ABD'nin gümrük vergileriyle uyumlu olan Kanada'nın çelik gümrük vergileri konusundaki tutumunu "açık bir şekilde" görüştüğün söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin kanola gibi tarım ürünleri, deniz ürünleri ve elektrikli araçların ticaretini de ele aldıkları doğrulandı.

Toplantı, Kanada'nın özellikle ABD'nin politikaları ışığında karmaşık ticaret ilişkilerini yönlendirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Carney, Çinli yetkililerle görüşmelerin derinleşeceğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirme arzusunu dile getirdi.