Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi. Söz konusu karar 1'e karşı 11 oyla alındı.

Banka, ülkede açıklanan son ekonomik verilere göre yılın ilk yarısında büyümenin ılımlı hale geldiğini belirtti. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiğini ifade eden Fed, enflasyonun ise hızlandığı ve bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini ise bu yıl sonu için haziran ayında öngördüğü yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya düşürdü.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e, 2027 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e çekti. Fed'in 2028 için faiz oranı tahmini yüzde 3,1 olurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2025'te daha fazla faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3'te, 2027 için ise yüzde 2,1'de sabit bırakıldı. 2026 için enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarılırken, 2028 için yüzde 2 olarak belirlendi.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya, gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2027 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi. 2028 yılı için Fed'in ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldı, gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e ve 2027 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e indirildi. Fed'in işsizlik oranına ilişkin tahmini 2028 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell, istihdama yönelik risklerin artmasıyla daha nötr bir politika duruşuna doğru adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin gelişmelerin öne çıkmasıyla Fed'in, 2026'da beklenenden daha fazla faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor.

TÜKETİCİ TALEBİ VE ZAYIFLAYAN İŞ PİYASASINA DAİR KANITLAR GİDEREK DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, Fed'den ekim ve aralık aylarında 25 baz puanlık, ocak ve mart aylarında da ek faiz indirimleri beklediklerini söyledi.

Enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade eden Knightley, "Fed'in faiz oranlarını, kendi projeksiyonlarından daha fazla düşüreceğini düşünüyoruz." dedi.

Knightley, tarifelerin yakın vadede enflasyonu yüksek tutmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Piyasa, yumuşak iniş projeksiyonlarına ikna olmadı ve şu anda Fed'in 2-3 ek faiz indirimiyle muhtemelen daha fazlasını yapılması gerekeceğini düşünüyor. Bu durum Fed'e faiz oranlarını 2026'nın ikinci yarısında yüzde 3'ün altına çektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rabobank Çapraz Varlıklar Makro Stratejisti Molly Schwartz, iş gücü piyasasının hızla kötüleşen durumu nedeniyle bu yıl iki faiz indirimin daha yapılacağı öngörüsünde bulundu.

Powell'ın ılımlı tavrının iş gücü piyasasına kaymasının fazla faiz indirimine işaret ettiğini ifade eden Schwartz, şöyle devam etti:

"Fed'e ilişkin Gecelik Endeks Swap (OIS) fiyatlandırması, yatırımcıların 2026 yılı sonuna kadar 125 baz puanlık daha fazla faiz indirimine hazır olduğunu ortaya koyuyor, bu da piyasa fiyatlandırmasının artık bizim görüşümüzle daha uyumlu olduğunu gösteriyor. Fed'in faiz oranı yüzde 3 seviyelerine gerileyebilir."