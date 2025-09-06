Teknoloji ihracatımız yüzde 42,5’e yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından teknoloji ihracatına yönelik rakamları paylaştı. Bakan Bolat açıklamalarında "Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatımızın, imalat sanayi ihracatımız içindeki payı 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 42,5'e yükselmiştir" dedi.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

Yüksek Teknolojili Üretim ve İhracat ile Türkiye Ekonomisinin Büyümesi Güçlenmektedir.

Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji İhracatımızın İmalat Sanayi İhracatımız İçindeki Payı 2025 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde %42,5'e Yükselmiştir.

YÜZDE 42,5 YÜKSELDİ

Yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı Ocak–Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında, orta-yüksek teknoloji ihracatımız ise %10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 2024 yılı Ocak–Ağustos döneminde %40,1 iken 2025 yılında %42,5 seviyesine yükselmiştir.

GSYH BÜYÜMEYE 1,1 KATKI SAĞLADI

2025 yılı ikinci çeyreğinde imalat sanayi, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek %7,0 büyümüş ve GSYH büyümesine 1,1 puan katkı sağlamıştır. İmalat sanayindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenme bulunmaktadır. Nitekim Nisan–Haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda %9,6, yıllık bazda ise %38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda Temmuz ayında %71,7, Ağustos ayında %42,3 oranında artış kaydetmiştir.

Yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artması, dış ticarette rekabetimizi güçlendirmekte; verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi yoluyla da büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyonu içinde çalışmalar yürütülmektedir.