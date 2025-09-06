Haftanın en çok kazandıran yatırımları belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından en çok kazandıranlar belli oldu, borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,95 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,97 düşüşle 14.378,86 puan, sanayi endeksi yüzde 3,45 azalışla 14.188,74 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,80 kayıpla 10.895,60 puan ve teknoloji endeksi yüzde 3,19 düşüşle 24.390,44 puan oldu.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,11 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.

Destek Finans Faktoring AŞ'yi yüzde 16,54 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, yüzde 10,72'yle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,08'le Otokar, yüzde 12,78'le Enerjisa Enerji ve yüzde 12,03'le Oyak Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 798 milyar lirayla ASELSAN, 582 milyar 960 milyon lirayla Garanti BBVA ve 440 milyar 910 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN, DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,10 artışla 4 bin 768,93 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,25 artışla 41,2550 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,02 yükselişle 48,5110 lira oldu.

Geçen hafta 55,4280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92 kazançla 55,9390 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,75 artışla 51,7630 liradan alıcı buldu.