Fed üyesi Cook: Trump’ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook dün yaptığı yasal başvuruyla Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı mücadelesini yoğunlaştırdı. Cook, mortgage (ipotek) beyanlarındaki tutarsızlıkların 2022'deki onay sürecinde Beyaz Saray ve ABD Senatosu tarafından tamamen bilindiğini ve şimdi görevden alınma gerekçesi olarak kullanılamayacağını savundu.

Anlaşmazlık, Cook'un inceleme sırasında sunduğu ve üç mülk listelediği formlar üzerinde yoğunlaşıyor. Cook bir formda Michigan'daki evini birincil konut, Georgia'daki evini ise "ikinci konut" olarak listelediğini belirtti. Başka bir ankette ise her ikisini de "şu anki ikametgahı" olarak ve Massachusetts'teki üçüncü bir mülkü de hem ikametgah hem de kiralık olarak listelemiş. Avukatı Abbe Lowell, yetkililerin onaylama sırasında bu ayrıntıları sorgulama fırsatına sahip olduğunu savundu.

Başkan Trump ve FHFA Direktörü William Pulte, Cook'u ipotek dolandırıcılığı yapmakla suçlamış ve daha iyi kredi oranları elde etmek için mülkleri birincil konut olarak yanlış beyan ettiğini iddia etmişti. Trump bunun görevden alınması için bir neden olduğunu iddia ediyor.

Cook, ABD Bölge Yargıcı'ndan dava devam ederken herhangi bir görevden alma işlemini geçici olarak durdurmasını istedi ve Başkan'ın kendisini kovmak için yasal yetkisi olmadığını savundu. Bir yargıç geçen hafta davadaki argümanları dinledi.